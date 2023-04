Prozess um am Praterstern missbrauchte 18-Jährige

Weil sie eine psychisch beeinträchtigte 18-Jährige am 25. Oktober 2022 am Praterstern in Wien-Leopoldstadt missbraucht haben sollen, haben sich am Donnerstag ein im Tatzeitpunkt 17 und ein 22 Jahre alter Mann vor einem Schöffensenat verantworten müssen. Sie sollen die Betroffene, die der Staatsanwältin zufolge aufgrund eines Gendefekts geistig eingeschränkt ist, auf eine Toiletten-Anlage gelockt haben, wo sie vom Jüngeren in einer Kabine missbraucht worden sein soll.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Angeklagte zu sexuellem Übergriff am Praterstern nicht geständig