Prozess um angeblichen Polizeiübergriff in Wien

Ein angeblicher Polizeiübergriff ist am Montag Gegenstand einer Verhandlung am Wiener Landesgericht für Strafsachen. Ein Beamter wird beschuldigt, im Juli 2017 einen Obdachlosen in einer Betreuungseinrichtung in Penzing geschlagen zu haben, wo der Mann randaliert haben soll. Ein Kollege des Polizisten und ein Polizeischüler sind mitangeklagt, weil sie den Vorfall nicht gemeldet haben sollen.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Zwei Polizisten und ein Polizeischüler sind angeklagt