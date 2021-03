Prozess um Anlagebetrug in Salzburg: "Märchen aus 1001 Nacht"

Ein vermeintlich sicherer Sparplan mit Edelmetallen wurde für Tausende Kleinanleger der Firma Goldprofessionell zum Totalausfall. Die beiden Ex-Chefs stehen nun in Salzburg vor Gericht.

Es ist einer der größten Anlagebetrugsskandale in den vergangenen Jahren in Österreich, dessen strafrechtliche Aufarbeitung am Montag am Landesgericht Salzburg begann. In einem für fünf Tage anberaumten Prozess müssen sich zwei ehemalige Unternehmer verantworten, Tausende Kleinsparer um mehr als fünf Millionen Euro gebracht zu haben. Angeklagt sind Torsten K., ein 53-jähriger Deutscher, und Mathias L. (59), ein Steirer.

Die Vertreterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zeichnete zum Auftakt in teils blumigen Worten das Bild, wie zwei Vertriebsprofis ohne große ...