Prozess um Anschlag in Wien mit Zeugen fortgesetzt

Im Prozess um sechs Angeklagte, die den Attentäter unterstützt haben sollen, der beim Terror-Anschlag in Wien vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt hatte, sind am Dienstag am Landesgericht weitere Zeugen vernommen worden. Als erster kam ein Kontaktmann des Attentäters zu Wort, der im Verdacht steht, diesem das geistige Rüstzeug geliefert zu haben. Eine Beteiligung am Anschlag war ihm bisher nicht nachzuweisen.

Der 24-Jährige hatte in einem eigenen Verfahren am Wiener Landesgericht vor drei Monaten wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten ausgefasst. Er befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, da er wenige Stunden nach dem Terror-Anschlag fest- und in U-Haft genommen worden war. Die fast zweijährige U-Haft war ihm auf seine Strafe anzurechnen. "Sie sind ein IS-Mann", hatte der Richter ihm in seinem eigenen Prozess beschieden. Dem nicht rechtskräftigen erstinstanzlichen Urteil zufolge - der 24-Jährige hatte dieses angenommen, die Staatsanwaltschaft gegen die Strafe berufen - hatte er in einer eigens angemieteten Wohnung in St. Pölten Treffen für Befürworter und Sympathisanten der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) veranstaltet, bei Zusammenkünften zum Freitag-Gebet Predigten mit IS-Inhalten gehalten und ein einschlägiges Buch vertrieben. An den Treffen nahm auch der spätere Attentäter teil, zuletzt Ende Oktober 2020 und damit wenige Tage vor dem Anschlag im Herzen von Wien.

Als Zeuge gab der 24-Jährige nun unter Wahrheitspflicht zu Protokoll, er habe den Attentäter im Jahr 2020 "zwei bis drei Mal im Monat" gesehen. Kennen gelernt habe er diesen 2017 in einer Moschee. Bis 2019 habe er "fast keinen Kontakt mit ihm" gehabt. Später habe er den Mann "beim Freitagsgebet" getroffen. Der Zeuge bestätigte auch Besuche des Attentäters in der St. Pöltner Wohnung sowie die Teilnahme "an dem so genannten Jihadisten-Treffen", wie er sich ausdrückte.

Mitte Juli 2020 waren radikale Islamisten aus Deutschland und der Schweiz nach Wien gekommen, um Zeit mit dem 24-Jährigen, dem späteren Attentäter sowie dem Viertangeklagten im gegenständlichen Verfahren zu verbringen. Der 24-Jährige dürfte die Gesinnungsgenossen zusammengeführt haben, denn wie er nun schilderte, habe er seine Wiener Bekannten zunächst gefragt, ob er "zwei deutsche Freunde" mitbringen dürfe. Danach seien "noch zwei gekommen", die habe er auch zu mitgenommen. Man habe gemeinsam gegessen, "Brötchen und Manner-Schnitten und so etwas".

Das Jihadisten-Treffen wurde nach Hinweisen aus Deutschland vom Verfassungsschutz observiert, ohne dass daraus ein akutes Bedrohungsszenario abgeleitet worden wäre. Unmittelbar nach dem Netzwerk-Treffen hatte sich der Attentäter allerdings in die Slowakei begeben, um Munition für ein davor erworbenes und beim Terror-Anschlag verwendetes Sturmgewehr zu kaufen.

Mit einem Blick auf die Anklagebank erklärte der Kontaktmann des Attentäters auf eine entsprechende Frage, er kenne von den sechs Männern nur den Viertangeklagten, einen 28-Jährigem, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, den Attentäter unterstützt zu haben. Die Staatsanwältin modifizierte diesbezüglich am Dienstag ihre ursprüngliche Anklage, indem sie festhielt, der 28-Jährige habe ab Mitte Juli 2020 zur Ausführung der Tat insoweit beigetragen, als er den Anschlag mit dem Attentäter gemeinsam geplant habe und diesen psychisch bestärkt habe.

Auf die Frage, wie gut er den Viertangeklagten denn kenne, erwiderte der Kontaktmann des Attentäters, er habe diesen "nur vier bis fünf Mal getroffen". Man sei nie gemeinsam in einer Moschee gewesen: "Wir haben gegrillt, gegessen, das war's."