Vor sieben Jahren zerbröselte das Imperium von Europas Drogeriekönig Anton Schlecker. In Österreich stieg ein Berater ein, der nun angeklagt ist, weil er Gläubiger geschädigt haben soll.

Die Drogeriemarktkette Schlecker, aufgebaut vom schwäbischen Metzgermeister Anton Schlecker seit Mitte der 1970er-Jahre, hatte in Österreich fast 900 Filialen und rund 3500 Beschäftigte. Als das Imperium vor sieben Jahren in sich zusammenkrachte, trat in Österreich ein vermeintlicher Retter auf den ...