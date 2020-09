Prozess um Dreifachmord in Kottingbrunn beginnt

Am Landesgericht Wiener Neustadt startet am Dienstag der Prozess um die Bluttat mit drei Toten in einem Reihenhaus in Kottingbrunn (Bezirk Baden). Ein 31-jähriger Familienvater muss sich vor Geschworenen wegen dreifachen Mordes verantworten, weil er am 27. Oktober 2019 seine Familie ausgelöscht haben soll. Er wird verdächtigt, seine Frau und seine Kinder nach einem Streit getötet zu haben.

SN/APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER Ein 31-jähriger Familienvater soll seine Familie ausgelöscht haben