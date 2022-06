Prozess um fast tödlichen Missbrauch in Wien

Am Wiener Straflandesgericht haben sich Geschworene am Donnerstag mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob ein Mann, der am 12. Juli 2020 eine 29 Jahre alte Kindergartenpädagogin missbraucht und dabei so schwer verletzt haben soll, dass sie beinahe verblutet wäre, auch des Mordversuchs durch Unterlassung schuldig ist. Der Oberste Gerichtshof hatte das Urteil nämlich wegen eines Belehrungsmangels der Geschworenen aufgehoben.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Prozesswiederholung nach Urteilsaufhebung durch den OGH