Prozess um fünf Raubüberfälle auf Wiener Juweliere

Ein mutmaßliches Mitglied der Pink Panther-Bande muss sich am Freitag vor einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht verantworten, weil er an fünf Überfällen auf Juweliere in der Bundeshauptstadt beteiligt gewesen sein soll. Die inkriminierten Coups hatten sich zwischen Oktober 2014 und Juni 2015 abgespielt. Der Mann kann dafür erst jetzt zur Verantwortung gezogen werden, weil er zwischenzeitlich in Italien wegen Raubes zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war.

SN/APA/HANS PUNZ Verhandelt wird am Wiener Landesgericht