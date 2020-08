26-Jähriger soll Ex-Freundin, deren Bruder, Eltern und einen Freund der Frau getötet haben. In Kitzbühel will man die Tat nicht vergessen.

Der 6. Oktober 2019 war ein schwarzer Tag für die Tiroler Gemeinde Kitzbühel. An diesem Sonntag in den frühen Morgenstunden erschien ein 25-jähriger Einheimischer in der Polizeiinspektion und gab an, dass er fünf Menschen ermordet habe. Er übergab den Beamten ...