Er bereute die Tat zutiefst, sagte der Mann, der fünf Menschen erschoss, zu Beginn des Prozesses in Innsbruck. Das Interesse an dem Prozess war enorm.

Der 6. Oktober 2019 war ein schwarzer Tag für die Tiroler Gemeinde Kitzbühel. An diesem Sonntag in den frühen Morgenstunden erschien ein 25-jähriger Einheimischer in der Polizeiinspektion und gab an, dass er fünf Menschen ermordet habe. Er übergab den Beamten ...