Prozess um gestohlenen 400 Jahre alten Wandteppich

Die Tat hatte im Sommer 2021 für Aufregung gesorgt: Am 1. August stieg ein Unbekannter in die Residenz der US-Botschaft in Wien-Döbling ein und stahl einen 400 Jahre alten Wandteppich. Zwei Monate später konnte der Dieb ausgeforscht werden. Es handelte sich um den ehemaligen Butler der Botschaft, der sich in dem Gebäude gut auskannte. Er wurde am Freitag zu einem Jahr bedingte Haft rechtskräftig verurteilt. Der Mann hatte aus Geldnot gehandelt.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ehemaliger Butler erhielt zwölf Monate bedingt