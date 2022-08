Prozess um getötete 13-Jährige startet am 27. September

Der Tod eines 13-jährigen Mädchens, das am 26. Juni 2021 Passanten auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt leblos aufgefunden hatten, wird ab 27. September am Landesgericht für Strafsachen verhandelt. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte am Donnerstag der APA entsprechende Medienberichte. Drei jungen Männern afghanischer Abstammung im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wird Vergewaltigung mit Todesfolge und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen angelastet.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Drei Männer müssen sich vor Geschworenen verantworten