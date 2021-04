Prozess um Gewalt gegen Polizei bei Wiener Corona-Demo

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) und sein Sohn haben sich am Mittwoch wegen Gewalttätigkeiten gegen die Polizei bei einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Der Vater wollte laut Anklage eine von der Polizei gebildete Sperrkette durchbrechen, in weiterer Folge soll er auf einen Beamten eingeschlagen haben, dass dessen Helm vom Kopf flog. Der Sohn soll ihm tatkräftig zur Seite gestanden sein.

Prozess um gewalttätigen Angriff auf Polizei bei Corona-Demo in Wien