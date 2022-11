Prozess um illegalen Müllexport nach Malaysia in Wien

Der Prozess um Plastikmüll, der in den vergangenen Jahren illegal aus Österreich nach Malaysia exportiert wurde, findet kommenden Jänner am Wiener Straflandesgericht statt.

Wie berichtet, müssen sich in dem Fall ein früherer Geschäftsführer (57) des Abfallunternehmens FCC Amstetten sowie eine Unternehmerin (68) verantworten, die bei dem Geschäft auf Ersuchen der FCC einen Abnehmer für die Kunststoffabfälle gesucht hatte. Da der Unternehmenssitz der Vermittlerin in Wien ist, wird in der Bundeshauptstadt verhandelt.

Insgesamt geht es um rund 100 Tonnen Kunststoffabfälle, die in den Jahren 2019 und 2020 aus Niederösterreich in drei Tranchen nach Südostasien verbracht wurden. Die letzten vier Container mit zerkleinerten ...