Prozess um jahrelange Verfolgung von Nachbarinnen in Wien

Ein Fall von jahrelangem, massivem Stalking ist am Montag am Wiener Straflandesgericht verhandelt worden. Angeklagt war ein mittlerweile 18-jähriger Schüler, der bereits vor vier Jahren mit seiner beharrlichen Verfolgung begonnen haben soll. Laut Anklage hat er Nachbarinnen in seinem Wohnhaus in der Donaustadt aufgelauert, sie beobachtet und belästigt. Er bekannte sich teilweise schuldig.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Frauen aufgelauert, beobachtet und belästigt