Prozess um Kopfschuss in Wien ab 1. März wiederholt

Ab 1. März wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Mordprozess gegen einen 28-jährigen Mann wiederholt, der am 16. April 2017 in der Brigittenau den 26-jährigen Igor Z. auf offener Straße erschossen haben soll. In dem spektakulären Fall war der Angeklagte im vergangenen November nach einer mehrtägigen Hauptverhandlung von den Geschworenen einstimmig freigesprochen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Hier wurde der Tote gefunden