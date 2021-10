Prozess um lukrative Betrügereien mit abgefangenen Briefen

"Die Masche ist relativ neu, zumindest in Österreich", hat Staatsanwalt Florian Pöschl am Mittwoch bei einem Betrugsprozess am Wiener Landesgericht erläutert. Zwei Angeklagte mussten sich dort als mutmaßliche Mitglieder einer Bande verantworten, die sich darauf spezialisiert hat, gezielt Postsendungen aus Briefkästen zu "fischen", die einen geschäftlichen Inhalt vermuten lassen und Rechnungen beinhalten. Auf diesen werden dann die IBAN-Nummern der Rechnungsleger verändert.

SN/APA/THEMENBILD/Roland Schlager Prozess um Betrugsmasche mit aus Briefkästen gefischten Rechnungen