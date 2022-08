Prozess um Messerangriff auf Frau in NÖ gestartet

Nach einem Messerangriff auf eine Frau auf dem Areal eines Reitstalls im Bezirk Mödling vor rund einem Jahr ist ein 18-Jähriger am Dienstag in Wiener Neustadt wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat zudem die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn der Geschworenenverhandlung nicht schuldig und sprach in seiner Befragung von einem Unfall.

SN/APA/SOPHIA KILLINGER/SOPHIA KILL Dem 18-Jährigen wurde in Wiener Neustadt der Prozess gemacht