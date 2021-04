Prozess um Messerattacke "aus Versehen" auf Freundin vertagt

Ein 20-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Linz versucht haben soll, seine 17-jährige Freundin zu töten, ist am Freitag wegen Mordversuchs vor Gericht gestanden. Der Angeklagte will nicht vorgehabt haben, die Jugendliche zu töten, das Ganze sei "unabsichtlich" oder "aus Versehen" geschehen, sagte er. Noch am Tattag soll der Afghane im Spital angekündigt haben, er werde "ein Blutbad anrichten" und das, was er mit seiner Freundin gemacht habe, immer wieder tun.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Der Angeklagte vor dem Prozess