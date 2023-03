Prozess um millionenschweren Anlagebetrug in Steyr

Seit Dienstag muss sich am Landesgericht Steyr ein Mann wegen Betrugs verantworten, der mehr als zwei Millionen Euro - zum Teil von Freunden und Bekannten - an einen anderen Österreicher weitergeleitet haben soll. Das Geld ist verschwunden, der Haupttäter hat sich nach Dubai abgesetzt. Der Angeklagte in Steyr bekannte sich nicht schuldig, er will nur naiv gewesen sein.

BILD: SN/IMAGO/DANIEL SCHARINGER Landesgericht Steyr.