Prozess um Mord an 83-Jähriger geht ins Finale

Der Mordprozess gegen einen 38-Jährigen geht am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt ins Finale, es soll ein Urteil fallen. Dem Rumänen wird vorgeworfen, eine 83-Jährige im August 2019 in Gloggnitz auf offener Straße mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Am ersten Verhandlungstag am vergangenen Montag bekannte sich der Mann schuldig.

SN/APA (Archiv)/GERHARD ZWINZ Frau wurde auf offener Straße erstochen