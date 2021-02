Prozess um Mordauftrag startet in Wels

Weil er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft jemanden engagieren wollte, um einen 22-Jährigen, den er für den Mörder seines Bruders hält, zu töten oder zumindest zusammenzuschlagen, steht ab heute, Dienstag, ein 29-Jähriger in Wels vor Gericht. Die Anklage legt ihm Mord als Bestimmungstäter zur Last. Dem Beschuldigten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Ein Urteil wird am Mittwoch erwartet.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Der Bruder des Getöteten steht nun selbst vor Gericht