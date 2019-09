Ein Prozess um ein spektakuläres Mordkomplott ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht über die Bühne gegangen. Angeklagt ist ein 54-jähriger Immobilienunternehmer, der aus gekränkter Ehre den Mord an seinem ehemaligen Schwiegersohn in Auftrag gegeben haben soll. Dieser hatte nämlich ein außereheliches Verhältnis ausgerechnet mit seiner Schwägerin, mit der er auch noch ein Kind gezeugt hatte.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Der erste Prozesstag ist eröffnet