Prozess um Mordversuch an Familie in Ried im Finale

Im Prozess gegen einen 22-Jährigen, der im Juli 2020 im Bezirk Schärding versucht haben soll, seine Ex-Freundin und deren zwei Kinder zu töten, sind am Donnerstag die Schlussplädoyers gesprochen worden. Am späten Vormittag haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Sie müssen entscheiden, ob es sich um schwere Körperverletzungen oder Mordversuche gehandelt hat, und, ob der Mann freiwillig vom Versuch zurückgetreten ist. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.

SN/APA/FELIX BREIT Der Angeklagte beim Prozessauftakt