Prozess um Quälen einer Obdachlosen in Leoben

Zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger sind am Donnerstag in Leoben wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Peter Wilhelm) gestanden. Sie sollen im Sommer 2022 in Kapfenberg eine obdachlose Frau bei mehreren Angriffen brutal malträtiert haben. Diese Gewalttaten filmten die drei auch noch. Der psychiatrische Gutachter bescheinigte allen drei eine "nachhaltige psychische Störung".

BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER/KARIN ZEH Angeklagte sollen Opfer mehrfach geschlagen und getreten haben