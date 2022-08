Prozess um sexuelle Belästigung auf Wiener Baustelle

Ein junger Arbeiter soll vor drei Monaten auf einer Baustelle in Wien-Penzing von einem älteren Arbeitskollegen sexuell belästigt worden sein. Nachdem dieser laut Anklage nach einem ersten Übergriff noch vehementer wurde, ging der 21-Jährige zum Vorarbeiter und meldete unter Tränen die Vorfälle. Der mutmaßliche Täter wurde in weiterer Folge entlassen und angezeigt. Am Donnerstag musste sich der 47-Jährige wegen geschlechtlicher Nötigung am Landesgericht verantworten.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Prozess nach angeblichen Übergriffen auf jungen Arbeiter auf Baustelle