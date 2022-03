Prozess um Steuerhinterziehung von 1,9 Mill. Euro in Restaurant

Am kommenden Montag muss sich ein 37-jähriger Gastronom am Landesgericht Innsbruck wegen Steuerhinterziehung verantworten. Der Mann ist angeklagt, über einen Zeitraum von elf Jahren (2011 bis 2021) nicht weniger als 1,9 Millionen Euro an Steuern nicht ans Finanzamt abgeführt zu haben.

Der Mann soll als Komplementär einer Kommanditgesellschaft, die in Innsbruck ein Asia-Restaurant betrieb, ein Kassensystem verwendet haben, das automatisch gewisse Umsätze nicht verbuchte. Der Trick sei nicht auf den ersten Blick erkennbar gewesen, hieß es, erst eine ...