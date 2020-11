Prozess um Tötung auf Verlangen einer 16-Jährigen in Graz

Der Tod einer 16-Jährigen ist am Dienstag im Mittelpunkt eines Schwurgerichts in Graz gestanden. Ein Weststeirer soll im Juni 2019 das Mädchen erstickt haben, weil es ihn nach seinen Angaben um Hilfe beim Selbstmord gebeten habe. Die Staatsanwaltschaft klagte Mord an, da "bei Jugendlichen nicht davon auszugehen ist, dass das ernsthaft gemeint ist", betonte der Ankläger. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Ein Urteil wird für Donnerstag erwartet.

SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER Der Mann stand in Graz vor Gericht