Prozess um Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Wien

Weil er ein im Tatzeitpunkt 16 Jahre altes Mädchen auf dem Gelände des Wiener Hauptbahnhofs vergewaltigt haben soll, nachdem er die Betroffene zuvor mit Nachtbildern unter Druck gesetzt hatte, hat sich ein 17-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. "Ich bin nicht schuldig", versicherte der Angeklagte. Das Mädchen belaste ihn zu Unrecht, die Gründe dafür lägen "in der türkischen Kultur".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Am Wiener Hauptbahnhof soll eine 16-Jährige vergewaltigt worden sein