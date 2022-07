Prozess um versuchten Frauenmord in Wien-Favoriten

Wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau muss sich ein 52-Jähriger am Mittwoch vor Geschworenen am Landesgericht verantworten. Laut Anklage hatte er am 10. Jänner 2022 in ihrer Wohnung in Favoriten auf die gleichaltrige Frau eingestochen. Ihr gelang es, ihm die Waffe zu entwinden und ins Stiegenhaus zu flüchten, worauf der Mann ein zweites Messer aus der Küche holte, ihr nachlief und erneut auf sie einstach. Ein Nachbar dürfte der fünffachen Mutter das Leben gerettet haben.

Der von den Hilferufen der Frau alarmierte Nachbar versuchte zunächst auf den bewaffneten Mann loszugehen, der jedoch die Klinge gegen ihn richtete. Darauf packte der Nachbar die bereits zu Boden gestürzte Frau an den Beinen und zog sie kurzerhand die Stufen im Stiegenhaus hinab. Der Ehemann flüchtete und stellte sich wenig später auf einer Polizeiinspektion. Er hatte der Frau, der er ohne reale Basis ein außereheliches Verhältnis unterstellte, in der Vergangenheit wiederholt mit dem Umbringen gedroht. 2021 war er sogar wegen gefährlicher Drohung vor Gericht gestanden. Die Frau, die im Unterschied zu ihrem Mann einer geregelten Arbeit nachging, hatte ihn auch schon aus der Wohnung geworfen, sich aber überreden lassen, ihn wieder aufzunehmen.