Prozess um Vorgänge in Pflegeheim in NÖ vor Abschluss

In St. Pölten ist am Mittwochvormittag der Prozess um Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) ins Finale gegangen. Während die Staatsanwältin in ihrem Schlussvortrag eine anklagekonforme Verurteilung der vier Beschuldigten forderte, setzte sich der Verteidiger des Quartetts in seinem Plädoyer für Freisprüche ein. Das Schöffengericht zog sich kurz nach 10.30 Uhr zu den Beratungen zurück.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner Mehrtägiger Prozess startete im September 2020