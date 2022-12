Prozess um Zugsunglück im Bezirk Mödling am 24. Jänner

Das Zugsunglück von Münchendorf (Bezirk Mödling) steht am 24. Jänner 2023 in Wiener Neustadt im Zentrum eines Prozesses. Einen diesbezüglichen Bericht des ORF Niederösterreich bestätigte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Freitag. Dem 52-jährigen Lokführer wird fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen. Der Zug soll am 9. Mai zu schnell unterwegs gewesen sein und entgleiste. Ein Passagier starb, weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

SN/APA/THEMENBILD/ALEX HALADA Schauplatz ist das Landesgericht Wiener Neustadt