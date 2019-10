Prozess vor Urteil nach Bluttat in Steyr

Im Prozess um die Bluttat an einer 16-Jährigen in Steyr haben sich am frühen Mittwochabend die Geschworenen zur Rechtsbelehrung und Beratung zurückgezogen. Ein Urteil ist am späteren Abend zu erwarten. Dem 18-jährigen Freund des Mädchens, der wegen Mordes angeklagt ist, drohen bis zu 15 Jahre Haft.

SN/APA/VERENA LEISS Laut Angeklagtem soll es sich um einen Unfall handeln