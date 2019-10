Prozess wegen Mordversuchs an zwei Frauen in Wien

Unter regem Publikumsinteresse hat am Wiener Straflandesgericht am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der Ende Dezember 2018 zwei Frauen mit Eisenstange bzw. Maurerhammer attackiert haben soll. Dem 42-jährigen droht wegen zweifachen Mordversuchs lebenslange Haft und zudem die Unterbringung im Maßnahmenvollzug. Dass die Frauen überlebt haben, grenzt an ein Wunder.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Angeklagte beim Eintritt in den Verhandlungssaal