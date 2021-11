Prozess wegen verschwundener Millionen in Klagenfurt

Wegen Untreue in Millionenhöhe muss sich am Donnerstag ein Pensionist vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Dem ehemaligen Mitarbeiter der Klagenfurter Stadtkasse wird in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit vorgeworfen, von 1997 bis 2019 insgesamt 1,76 Millionen Euro aus der Stadtkasse veruntreut zu haben. Für den Schöffenprozess unter Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann sind vorerst fünf Verhandlungstage anberaumt, ein Urteil könnte es am 18. November geben.

SN/APA/Webpic/hex Es geht um einen schweren Fall von Untreue