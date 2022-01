Prozess wegen versuchten Mordes: "Habe leicht zugestochen"

Wegen versuchten Mordes hat sich am Mittwoch ein 36-Jähriger vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Der Angeklagte soll versucht haben, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Messer zu töten. Der Mann bekannte sich nicht schuldig, er erklärte zu Prozessbeginn, in Notwehr gehandelt zu haben. Die Schwurgerichtsverhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Michaele Sanin war bis zum Abend anberaumt.

SN/APA/PETER LINDNER/PETER LINDNER Der 36-Jährige sagte zu Prozessbeginn, er habe in Notwehr gehandelt