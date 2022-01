Prozess wegen versuchten Mordes in Klagenfurt

Ein 35-jähriger Mann muss sich heute, Mittwoch, wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, versucht zu haben, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Messer zu töten. Richterin Michaela Sanin wird dem Schwurgericht vorsitzen, der Prozess ist bis zum Abend anberaumt.

Vor der Tat am 18. Juli war es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen, der 26-jährigen Frau und ihrem 32-jährigen Freund gekommen. Dabei ging der Klagenfurter laut Polizei mit dem Messer auf den 32-Jährigen los und versetzte ihm zwei Messerstiche in Bauch und Brustkorb. Die 26-Jährige wurde ebenfalls durch das Messer verletzt, als sie ihrem Freund zu Hilfe kommen wollte. Neben dem versuchten Mord ist der 35-Jährige deshalb auch noch wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.