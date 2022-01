Prozess wegen versuchten Mordes in Klagenfurt gestartet

Ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 36-Jährigen hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Der Angeklagte soll versucht haben, den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Messer zu töten. Der Mann bekannte sich nicht schuldig, er erklärte zu Prozessbeginn, in Notwehr gehandelt zu haben. Die Schwurgerichtsverhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Michaele Sanin war bis zum Abend anberaumt.

Staatsanwältin Gabriele Lutschounig erklärte, der 22 Mal vorbestrafte und drogenabhängige Mann habe versucht, seinen Kontrahenten zu töten. Er sei am Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgetaucht, um seine Sachen abzuholen. Dabei traf er auf ihren neuen Freund. Was danach passiert ist, da gehen die Schilderungen auseinander: Die Staatsanwältin sprach davon, dass der Angeklagte erst auf seine Ex-Freundin losging und dann seinen Nebenbuhler niederstach - erst habe er ihm einen Stich in die Brust und dann einen in den Bauch versetzt.

Anders lautete die Replik des Verteidigers: Sein Mandant habe das Steakmesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern mitgebracht, um sich notfalls gegen den neuen Freund seiner Ex zu wehren - dieser sei nämlich Kampfsportler. Auch den Vorfall an sich beschrieb er völlig anders: Erst habe die Frau dem 36-Jährigen ins Messer gegriffen, wodurch die sich am Finger verletzte. Dann sei das zweite Opfer "in die Situation hineingegangen", wodurch der fatale Stich in den Bauch erfolgte.

Fest steht nur: "Ohne absolut perfekte medizinische Versorgung", so die Staatsanwältin, wäre das Opfer gestorben, der Mann hätte bereits am Vorfallsort verbluten können. Der Prozess wurde mit der Einvernahme des Angeklagten gestartet.