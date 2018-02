Prozess-Wiederholung um "Staatsverweigerung": Haftstrafen

Eine Niederösterreicherin und ihre Mutter haben am Dienstag in Krems in einem Prozess um "Staatsverweigerung" im zweiten Rechtsgang 20 Monate, davon sechs Monate unbedingt, bzw. 14 Monate, davon vier unbedingt, erhalten. Die Urteile gegen die beiden Frauen sind nach Angaben des Landesgerichtes vom Mittwoch nicht rechtskräftig.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Verhandlung fand am Landesgericht Krems statt