Prozess zu Bluttat in Pizzeria - Angeklagter gab Tötung zu

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Dienstag die Geschworenenverhandlung um eine Bluttat in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) in Szene gegangen. Wegen Mordes angeklagt ist ein 31-Jähriger, der im Jänner seinen um zwei Jahre älteren Geschäftspartner mit 13 Messerstichen getötet haben soll. Vorausgegangen war ein schwelender Streit ums Geschäft, in den auch Beziehungsprobleme hineingespielt haben dürften. Der türkische Staatsbürger bekannte sich schuldig.

SN/APA (Eckl)/CHRISTOPHER ECKL Szene vor Prozessbeginn in Wiener Neustadt