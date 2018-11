Prozessauftakt um Bluttat in Asylunterkunft

In Wiener Neustadt hat am Dienstag ein Prozess um eine Bluttat in einem Asylquartier in Maria Enzersdorf begonnen. Ein 25-Jähriger soll im Mai einen Mann getötet haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Nigerianer konnte sich an die Geschehnisse nicht erinnern. Die Geschworenenverhandlung wird am 20. November fortgesetzt.

