Prozessfinale um nach Drogenkonsum gestorbene 19-Jährige

Am Landesgericht wird am Dienstag der Prozess um eine 19-Jährige fortgesetzt, die in der Nacht auf den 6. Dezember 2022 im Eingangsbereich einer Wohnhaus-Anlage in Wien-Döbling tot aufgefunden worden war. Einem mittlerweile 18 Jahre alten Burschen wird in diesem Zusammenhang sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person (§ 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (§ 94 Absatz 2 StGB) angelastet.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Im Grauen Haus wird der Drogentod einer jungen Wienerin verhandelt