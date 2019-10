Prozesstermin für Judo-Olympiasieger Seisenbacher steht fest

Wie die SN exklusiv erfahren haben, muss sich der zweifache Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher noch in diesem Jahr wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im Schwurgerichtssaal des Straflandesgericht Wien verantworten.

Fast drei Jahre lang hat sich der Ex-Sportler seinem Prozess durch Flucht in die Ukraine entzogen. Die Verhandlung sollte ursprünglich bereits im Dezember 2016 stattfinden. Jetzt steht ein Prozesstermin in Wien fest. Der 59-Jährige, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, steht ...