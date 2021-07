Prügelattacke auf Mann in Wiener Gastgarten

Ein 56-Jähriger ist Freitagabend in einem Gastgarten in Wien-Favoriten angegriffen und spitalsreif geprügelt worden. Der Lokalbesucher hatte den Lenker eines Pkw und dessen Beifahrer (20), die mit laufendem Motor und lauter Musik aus dem Autoradio neben dem Lokal angehalten hatten, um Ruhe gebeten. Darauf seien beide Männer in den Schanigarten gestürmt, berichtete die Polizei am Samstag.

SN/APA/BARBARA GINDL Zwei Beschuldigte nach Attacke festgenommen