Psychiatrische Sachverständige spricht nach Bluttat in Steyr

Im Prozess um die Tötung einer 16-Jährigen im Dezember 2018 in ihrem Kinderzimmer in Steyr ist am Mittwoch die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner an der Reihe. Laut ihrem Gutachten sei der angeklagte Freund des Opfers zurechnungsfähig. Auch einige Audio- und Videodateien aus Sozialen Medien dürften abgespielt werden. Ein Urteil der Geschworenen ist für Mittwochabend zu erwarten.

SN/APA/VERENA LEISS Laut Angeklagtem soll es sich um einen Unfall handeln