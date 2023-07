Psychiatrisches Gutachten in Mordversuchs-Ermittlungen in NÖ

In den Erhebungen gegen eine 31-Jährige, die eine Messerattacke in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) vorgetäuscht haben soll, wird ein psychiatrisches Gutachten eingeholt. Eine entsprechende Expertise soll in den nächsten Tagen beauftragt werden, sagte Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Dienstag auf Anfrage. Gegen die in U-Haft sitzende Frau wird u.a. wegen Mordversuchs und Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen ermittelt. Opfer soll der Ex-Partner sein.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt