Psychiatrisches Gutachten nach Messerangriff in Klagenfurt

Nach einer Messerattacke in Klagenfurt, bei der eine 62 Jahre alte Frau schwer verletzt worden ist, soll nun ein Psychiater den Geisteszustand des Verdächtigen abklären. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz, am Montag auf APA-Anfrage erklärte, hätten Angehörige des 28-jährigen Armeniers ausgesagt, dass der Mann an Schizophrenie leide. "Bei dem Tathergang hätten wir aber auf jeden Fall ein psychiatrisches Gutachten gebraucht", sagte Kitz.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes