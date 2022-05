Puma Pele vor Umzug aus Deutschland in die Oststeiermark

Der vor rund zwei Monaten aus einer Holzkiste befreite Puma namens Pele wird in den kommenden Tagen von München in die oststeirische Tierwelt Herberstein umziehen. In Deutschland wird seine Reise bereits vorbereitet. Die Ankunft dürfte - wenn alles glatt geht - am Freitag sein, hieß es auf APA-Nachfrage seitens des Tierparks in Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Spannend werde jedenfalls die Vergesellschaftung mit Puma-Dame Missoula.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Pele zieht in den kommenden Tagen in die Oststeiermark um