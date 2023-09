PV-Anlage am Wiener Rathaus montiert

Das Wiener Rathaus fungiert demnächst als Stromlieferant: Ende September geht eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb, die am Dach des kommunalen Machtzentrums montiert wurde. Insgesamt werden 572 Solarmodule mit jeweils 0,41 kWp (Kilowatt peak) im Einsatz sein. Das wurde am Dienstag anlässlich eines Besuchs von Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ) in luftigen Höhen mitgeteilt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 572 Module wurden montiert