Durch ein illegales Pyramidenspiel wurden in der Steiermark rund 200 Personen geschädigt. Es gibt aber auch neue Formen, bei denen man abgezockt wird - etwa bei "billigen" Wohnungen.

Der sogenannte Schenkkreis hielt bei Weitem nicht das, was er versprochen hatte: Für Einzahlungen in der Höhe von 5000 Euro wurden Gewinne von 40.000 Euro in Aussicht gestellt, wer 10.000 Euro investierte, sollte am Ende gar 80.000 Euro an Gewinn erzielen.